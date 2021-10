Scherma: Campionati del mondo paralimpici cat. c doppio oro per Consuelo Nora tra spada e fioretto

Il Mondiale perfetto. Torna a casa con due medaglie d'oro Consuelo Nora, l'atleta piemontese delle Lame Rotanti che ha rappresentato l'Italia ai Campionati del Mondo di scherma paralimpica categoria C di Varsavia Doppio titolo, nella spada e nel fioretto, per migliorare addirittura il risultato di Cheongju 2019, quando fu campionessa del mondo di spada ma nel fioretto si fermò al bronzo.



Il primo titolo è arrivato proprio nella spada il 5 luglio. Nora ha conquistato la vittoria superando la georgiana Diana Jiashvili in semifinale con un perentorio 15-2 per poi imporssi di una sola stoccata, 10-9, in finale contro la polacca padrona di casa Isabela Sopalska Rybak. Il bis è avvenuto il giorno successivo, il 6, con il successo in finale sulla georgiana Jishiashvili, sconfitta per 15.7.



CAMPIONATI DEL MONDO SCHERMA PARALIMPICA - SPADA FEMMINILE CAT. C

Finale

Nora (ITA) b. Sopalska Rybak (Pol) 10-9

Semifinale

Nora (ITA) b. Jishiashvili (Geo) 15-2

Fase a gironi

Consuelo Nora (ITA): 1 vittoria, 1 sconfitta

Izabela Sopalska Rybak (Pol): 2 vittorie, 0 sconfitte

Diana Jishiashvili (Geo): 1 vittoria, 1 sconfitta

Classifica (3): 1. Consuelo Nora (ITA), 2. Izabela Sopalska Rybak (Pol), 3. Diana Jishiashvili (Geo).

CAMPIONATI DEL MONDO SCHERMA PARALIMPICA - FIORETTO FEMMINILE CAT. C

Finale

Nora (ITA) b. Jishiashvili (Geo) 15-7

Classifica (2): 1. Consuelo Nora (ITA), 2. Diana Jishiashvili (Geo).