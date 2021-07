Ginnastica ritmica: Alessia Toscano allle finali nazionali campionato d’insieme gold

La squadra era composta dalla ginnasta valdostana di Sarre, Alessia Toscano, assieme alle piemontesi Bertotti Matilda, Poma Agnese, Husanu Romina e Savoia Carolina, guidate dalla tecnica Bertolone Manuela.

La compagine piemontese ha gareggiato nella categoria Open con un esercizio a 5 cerchi in una finale nazionale che ha visto partecipare 54 squadre in questa categoria, ottenendo un 18.550 che è valso una buona 18° posizione, al cospetto di quotate squadre appartenenti alle migliori società italiane, anche se qualche errore di meno avrebbe potuto migliorare la classifica.

Un 18° posto in una finale nazionale del massimo livello, Gold, non è tuttavia insoddisfacente, ma testimonia anzi della preparazione di ginnaste capaci di ben figurare in ambito nazionale.