Sport integrato: Parte da Verres martedì 'Obiettivo Tricolore-la grande staffetta' di Alex Zanardi

E' Verres la località protagonista di 'Obiettivo Tricolore', la staffetta voluta da Alex Zanardi lo scorso anno per riunire l’Italia in un grande abbraccio dopo il lungo periodo di lockdown.

Inizia oggi domenica 4 luglio il nuovo ed entusiasmante viaggio di tre settimane lungo lo Stivale fino al 25 luglio. La grande staffetta vedrà passarsi di mano in mano il testimone a 70 atleti paralimpici che la percorreranno in sella ad handbike, biciclette e carrozzine olimpiche tutti al grido di “Forza Alex”.

Come lo scorso anno, la manifestazione vedrà tre differenti partenze, dai tre punti cardinali del Nord Italia: la staffetta rossa parte oggi domenica da La Villa (Bz), quella bianca lunedì 5 luglio da Lecco mentre quella verde martedì 6 luglio da Verrès. Si formeranno così tre diversi percorsi che si uniranno domenica 11 luglio a Bologna, città natale di Zanardi, per poi proseguire lungo l’Italia in un unico grande serpentone tricolore che sbarcherà in Sicilia, con l’arrivo previsto a Catania per domenica 25 luglio.

Verrès, oltre ad ospitare la partenza della staffetta, organizzerà anche una serata aperta al pubblico, all’insegna della cultura dello sport paralimpico, e un villaggio sportivo sempre con l’obiettivo di divulgare i valori dello sport paralimpico.

La due giorni valdostana inizierà, quindi, lunedì 5 luglio con l’incontro dal titolo “La Medaglia più bella” in programma alle ore 20.45 al parco urbano e che vedrà la partecipazione del direttore tecnico di Obiettivo3 Piero Dainese, di Alessia Refolo, atleta paralimpica non vedente di Obiettivo3 e prima frazionista della staffetta, e della sua accompagnatrice Giorgia Bonetti.

Nella giornata di martedì 6 luglio, il parco urbano ospiterà a partire dalle ore 8 del mattino un vero e proprio villaggio dello sport paralimpico, nel quale lo staff di Obiettivo3 avrà modo di incontrare tutte le persone che vorranno conoscere ed avvicinarsi al progetto, offrendo la possibilità di provare le discipline e candidarsi a far parte del team.

Inoltre, sempre nel villaggio, saranno presenti anche gli studenti dell’Istituto ISILTeP di Verrès che presenteranno il progetto “Diverse Bici” realizzato per i ragazzi disabili dell’istituto e nato per favorire l’interazione attraverso l’uso di biciclette “diverse” adatte anche per essere utilizzate da persone con disabilità. Queste “Diverse Bici” saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno provarle insieme a tutti i mezzi messi a disposizione dalle diverse associazioni ed enti presenti

La partenza della staffetta avverrà poi alle ore 10 da Piazza Challant. Alessia Refolo e Giorgia Bonetti partiranno in tandem e dovranno raggiungere piazza Ottinetti a Ivrea, città natale della Refolo. La loro frazione sarà di circa 30 chilometri.

Il doppio appuntamento di Verrès è reso possibile per l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Verrès e Obiettivo3 in collaborazione con A.N.A. Sezione Verrès, Associazione Carnevale Storico di Verrès, Vigili del Fuoco Volontari - Distaccamento di Verrès, Pronto Soccorso e Solidarietà Sociale - Verrès, Asd DISVAL, Team 3 Gambe in spalla Asd; Centro Nuoto di Saint Vincent; CSEN Valle d'Aosta; Centro Regionale Sportivo Libertas Valle D'aosta Aps; C.V.A.; Comitato Paralimpico Italiano-Delegazione Valle d'Aosta; A.V.R.E.S. Onlus e Mobili Cicli Grosso.

In una nota l'Amministrazione Comunale di Verrès esprime "grande soddisfazione per l’assegnazione della partenza della staffetta verde dell’evento 'Obiettivo tricolore-La grande staffetta' di Alex Zanardi. L’occasione permette a tutta la nostra comunità di farsi portavoce del messaggio di Alex “Lo sport abilita!” ma anche, vista la grande visibilità dell’evento, di promuovere il territorio e, non ultimo, è un importante riconoscimento alla bontà del lavoro svolto da tutte le associazioni che si occupano di sport e disabilità presenti sul territorio regionale. Un sincero ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale di Verrès va a tutte le persone le associazioni e gli enti che con il loro impegno e disponibilità stanno permettendo la realizzazione di questo importante evento".

La staffetta sarà seguita anche da Sky Sport che manderà in onda, a cadenza settimanale, una serie di speciali dedicati al viaggio di Obiettivo Tricolore. Il sostegno più grande, tuttavia, sarà quello che gli appassionati vorranno offrire ad Obiettivo3 attraverso il Charity Program, che prevede una raccolta fondi aperta su Rete del Dono a favore del progetto.