Ciclismo: Andreas Vittone nella ‘Top ten’ della Coppa del Mondo di Les Gets

A imporsi, negli Under 23 maschile è Simone Avondetto (1h 12’25”), davanti al cileno Martin Vidaurre Kossmann (1h 12’39”) e terzo un altro azzurro, Juri Zanotti (1h 13’05”). Ottima settima posizione di Andreas Vittone (Ktm Protek Elettrosystem; 1h 14’48”), con 11° Filippo Fontana e 14° Davide Toneatti. In campo femminile, 25° posizione di Nicole Pesse (Ktm Protek Elettrosystem; 1h 20’05”) nella gara dominata dall’austriaca Mona Mitterwallner (1h 09’47”) al suo quarto successo consecutivo in Coppa del Mondo. Al sesto posto Giada Specia (1h 15’01”) e al 18° Marika Tovo (1h 17’44”).

Nella Elite Donne, ancora un successo della francese Loana Lecomte (1h 27’23”), con migliore delle azzurre, 10°, Eva Lechner. Al 23° posto Martina Berta (Santa Cruz; 1h 35’34”).

Sabato, nello Short track, Francia in cima alla classifica, grazie a Pauline Ferrand Prevot (20’28”). Al 7° posto Greta Seiwald; 13° Eva Lechner; 29° Martina Berta (21’20”).