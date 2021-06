Ciclismo: Tutto sul Giro Ciclistico Internazionale della Valle d'Aosta - Mont Blanc

Nella giornata di lunedì 28 giugno, presso il Salone Regionale Maria Ida Viglino, la Società Ciclistica Valdostana ha presentato ufficialmente il 57° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d’Aosta - Mont Blanc, la corsa a tappe per corridori Under 23 che si svolgerà dal 16 al 18 luglio 2021. Le tappe, per questa edizione della "ripartenza" saranno tre e si svolgeranno integralmente sul territorio valdostano.

La prima tappa, venerdì 16 luglio, sarà la Pollein - Pollein di 110 chilometri: si tratta di una frazione movimentata e nervosa, ricca di salite brevi ma impegnative e di discese tecniche. La prima maglia gialla, quindi, si assegnerà dopo aver affrontato i GPM di Jeanceyaz, Grand Brissogne, Terreblanche e Les Fleurs.

Il giorno successivo, sabato 17 luglio, sarà la volta della Valtournenche - Cervinia: i 160 chilometri di corsa con le ascese di Perloz, del Col d'Arlaz, del Col Tsecore, del Col Saint Pantaléon e di Cervinia saranno determinanti ai fini della classifica finale. Domenica 18 luglio, invece, la tappa Fénis - Cogne sancirà le gerarchie finali del Giro della Valle d'Aosta, dopo 150 chilometri e le salite di Doues, Verrogne, Les Combes e l'ascesa finale a Valnontey, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Les maillots des leaders des différentes catégories du 57° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d'Aosta - Mont Blanc seront quatre : le maillot jaune de leader du classement général (sponsorisé par Eaux Valdôtaines), le maillot à pois celui des GPM (sponsorisé par CVA Energie), le maillot rouge des Sprint Catch (distingué par le logo du Giro della Valle d'Aosta) et le maillot blanc réservé au classement par points avec l'emblème de la Région Vallée d'Aoste.



La grande nouveauté de cette édition est la diffusion complète en direct de toutes les étapes (sur la page Facebook de l'événement), grâce au soutien de Radio Proposta in Blu et Toscana Sprint.

«Les redémarrages ne sont jamais faciles et malgré la période de grande incertitude, nous avons pu proposer une course entièrement conçue dans la Vallée d'Aoste - a déclaré Riccardo Moret, président de la Società Ciclistica Valdostana. Nous y avons mis les bras, la tête et le cœur parce que nous sommes de grands passionnés et parce que nous voulions ramener le cyclisme qui compte sur nos routes. Une liste de départ de classe mondiale et un itinéraire, comme tradition, plein de montées rendront également cette édition du Giro della Valle d'Aosta mémorable ».

On Monday 28 June, at the Maria Ida Viglino Regional Show, the Società Ciclistica Valdostana officially presented the 57° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d'Aosta - Mont Blanc, the stage race for Under 23 riders that will take place from 16 to 18 July 2021. The stages for this edition of the "restart" will be three and will take place entirely in the Aosta Valley area. The first stage, Friday 16 July, will be the 110-kilometer Pollein - Pollein. It is a lively and nervous fraction, full of short but demanding climbs and technical descents. The first yellow jersey will therefore be awarded after facing the GPMs of Jeanceyaz, Grand Brissogne, Terreblanche and Les Fleurs. The following day, Saturday 17 July, it will be the turn of Valtournenche - Cervinia: the 160 kilometers of race with the ascents of Perloz, Col d'Arlaz, Col Tsecore, Col Saint Pantaléon and Cervinia will be decisive for the final classification. On Sunday 18 July, however, the Fénis - Cogne stage will sanction the final hierarchies of the Giro della Valle d'Aosta, after 150 kilometers and the climbs of Doues, Verrogne, Les Combes and the final ascent to Valnontey, in the heart of the Parco Nazionale del Gran Paradiso.

The jerseys of the leaders of the various categories of the 57° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d'Aosta will be four: the yellow jersey of the leader of the general classification (sponsored by Eaux Valdôtaines), the polka dot one of the GPM (sponsored by CVA Energie), the red one of the Sprint Catch (distinguished by the Giro della Valle d'Aosta logo) and the white jersey reserved for the points classification with the emblem of the Regione Valle d'Aosta.

The great news of this edition is the full live broadcast of all the stages (on the Facebook page of the event), thanks to the support of Radio Proposta in Blu and Toscana Sprint.

“The restarts are never easy and despite the period of great uncertainty, we were able to propose a race entirely designed in the Aosta Valley - declared Riccardo Moret president of the Società Ciclistica Valdostana. We put our arms, head and heart into it because we are great fans and because we wanted to bring back the cycling that counts on our roads. A world-class starting list and a route, as a tradition, full of climbs will also make this edition of the Giro della Valle d'Aosta memorable ”.