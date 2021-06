Bocce: BV Helvetia e Aosta dominano i campionati Under 15 e 18

Sabato 26 giugno ad Aosta, organizzata dalla società Aostana Gruppo Zurich, si è svolta la selezione dei Campionati di società under 18. La Bassa Valle Helvetia ha vinto, battendo in finale la società Aostana Gruppo Zurich per 10 a 2 e conquistando il pass per i campionati italiani di società che si svolgeranno a Cussignacco (Uine) il 24 e 25 luglio prossimi.

Domenica 27 giugno, invece, a Pont-Saint Martin, organizzata dalla società Bassa Valle Helvetia si è svolta la selezione dei Campionati di società under 15, vinta dalla stessa Bassa Valle Helvetia che ha battuto la società Aostana Gruppo Zurich per 8 a 4 qualificandosi per la fase finale che si svolgerà a Centallo (Cuneo) il 7 e 8 agosto.

Bene il Nus in quel di Pinerolo

Trasferta valdostana 'difficile' sui campi di bocce di Pinerolo, sabato 26 e domenica 27 giugno, dove si è svolta una gara nazionale a coppie con 46 formazioni partecipanti.

Da segnalare la buona prova dei portacolori valdostani della società Nus, guidati da Elio Brunier, classificatisi al terzo posto della graduatoria finale e sconfitti in semifinale per 13 a 8 dalla formazione vincitrice della gara, ovvero i forti giocatori della società bocciofila 'La Perosina' Matteo Mana e Andrea Collet.