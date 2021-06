Sci: Autorizzata realizzazione pista omologata 7bis a Cervinia

L'agonismo invernale internazionale farà sempre più tappa al Breuil. Il Governo ha infatti autorizzato la realizzazione, da parte della società Cervino spa, della nuova pista da sci omologata 7bis.

Il provvedimento è stato adottato "in considerazione delle dichiarazioni del Comune di Valtournenche e sulla base dello specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e sulla verifica dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto, compatibilmente e fatto salvo il rispetto della restante normativa nazionale e regionale in materia di tutela ambientale e territoriale".