Rafting: La Valle d'Aosta impegnata con gli gli atelti Rafting Aventure Villeneuve

Martedì dedicato alla cerimonia d'apertura e alle qualifiche nella specialità RX. Mercoledì invece l'assegnazione delle prime medaglie con la discesa classica e le due manches dello slalom fino a giovedì. Venerdì e sabato spazio invece alle eliminatorie, quarti, semifinali e finali della categoria RX.

Italia che ha raggiunto la Francia due giorni fa e qui anche oggi sono proseguiti gli allenamenti degli atleti e delle atlete agli ordini dello staff azzurro guidato da Paolo Benciolini. Un'edizione dei mondiali, quella transalpina, che vedrà l'Italia in prima linea per cercare di ottenere risultati importanti. Riflettori puntati sugli equipaggi che hanno dominato le selezioni nazionali: al maschile i veronesi Pietro Fratton, Lorenzo Mastella, Fabio e Zeno Martini mentre al femminile proveranno a fare la "voce grossa" anche a livello internazionale le valdostane Letizia Lauri, Elodie Lumignon, Carlotta Scalvino e Gaia Mascarello.

Ma occhio anche al resto degli equipaggi azzurri che vedranno sullo stesso gommone atleti e atlete provenienti da diverse società che nel corso delle selezioni tra Sesia e Avisio avevano chiuso subito alle spalle dei due equipaggi leader. E attenzione ovviamente anche agli atleti del pararafting pronti a dire la loro in campo internazionale. Un totale di 32 atleti; oltre agli otto già citati ci saranno anche Dario Morandi, Jordi Sarteur, Michele Pattoglio e Francesco Regina per il secondo equipaggio maschile. Francesca Leonardi, Martina Bonomi, Christa Gruber e Miriam Waldboth per il secondo equipaggio femminile; i due equipaggi misti composti da Sara Amonini, Valentina Volo, Mattia Felini e Nicholas Gheno il primo; il secondo con Silvia Venturini, Francesca Fontanive, Riccardo Colombo e Michele Songini. Per il pararafting saranno in azione Riccardo Novella, Marco Montagna, Carlo Benciolini e Nicola Speri; Massimo Giandinoto, Rosario Sperandini, Rinaldo Veneroni e Damiano Casazza.