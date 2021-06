Nuoto: Bravi gli esordienti A dell'Aosta Nuoto

Gli esordienti valdostani, che in questa difficile stagione si sono allenati meno dei coetanei piemontesi, hanno dimostrato il loro talento e il loro amore per questo sport impegnativo facendo registrare tempi davvero interessanti nel panorama regionale, lasciando ben sperare per il futuro.

Coach Noemi Iannaccone ha portato in gara Matteo Espositi, Lorenzo Miserocchi, Tommaso Navarretta, Aurora Furfaro, Angelica Coletta e Corinne Désandré.

Nei 100 m stile libero brava Corinne Désandré che è giunta in 40’ posizione nuotando in 1.13.77, Angelica Coletta ferma il crono su 1.27.77 e Aurora Furfaro 1.37.96; tra i maschi bene Tommaso Navarretta, tornato alle gare dopo un infortunio, che giunge 29’ nuotando 1.07.79, Lorenzo Miserocchi nuota in 1.10.13 e Matteo Espositi 1.11.50.

Sui 100 rana davvero ottima prestazione di Espositi che nuota in 1.27.94 giungendo terzo dell’anno (2009) e 17’ assoluto; nella medesima gara Navarretta nuota 1.29.24 chiudendo 24’ assoluto.

Désandré e Espositi si cimentano anche nei 200 m misti: chiude in 3.05.82 Corinne e Matteo 2.56.28.

Coraggioso Miserocchi che si è messo alla prova nelle distanze lunghe: 400 m stile libero nuotando in 5.23.75 e i 1500 m in 21.45.7. Lodevole Corinne che nei 100 m farfalla si piazza 16’ con il tempo di 1.22.71 e nei 200 m stile libero che giunge 23’ in 2.40.75.

Prossime gare per i nuotatori dell’Aosta Nuoto a Torino dal 2 al 4 luglio per la quarta prova di qualificazione ai campionati italiani di categoria.