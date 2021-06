Il Centro sportivo di Sarre diventa di interesse regionale

Nell’area è possibile realizzare molteplici iniziative, anche negli ambiti dei centri estivi e delle attività legate agli allenamenti degli sci club e di praticare differenti discipline sportive quali ad esempio rugby, beach volley e ciclismo.

"Il centro sportivo di Sarre rappresenta un centro multidisciplinare unico nel contesto della ‘Plaine’ di Aosta - evidenzia l'assessore regionale allo sport, Carlo Marzi - che anche grazie al collegamento con Aosta tramite la pista ciclabile ha lo scopo dichiarato di creare un nuovo indotto su tutto il territorio comunale, nel periodo invernale e in quello estivo, sia per residenti che per i turisti”.

L'area sportiva è sorta su terreni totalmente bonificati ed è posizionata nel centro della Valle d’Aosta, polifunzionale e destinata ad integrare l’offerta sportiva e, indirettamente, quella turistica valdostana, soddisfacendo, pertanto, pienamente i requisiti necessari per il richiesto riconoscimento di interesse regionale.