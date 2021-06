Biathlon: tutte le squadre Asiva nei ritiri internazionali

Il mondo del Biathlon lavora duro in estate: squadre di Coppa del Mondo, formazioni ‘B’ e giovanili si preparano ai ritiri in varie nazioni, dalla Francia alla Germania e dall’Austria all’Italia.

Un gruppo della Coppa del Mondo, tra i quali Didier Bionaz e Dominik Windisch (Cse), sarà al lavoro, dal 28 giugno al 9 luglio, a Ruhpolding (Germania), mentre un altro segmento, nelle stesse date, con Michela Carrara e Thomas Bormolini (Cse) a Obertilliach (Austria).

Due sedi separate anche per la squadra ‘B’, in raduno dal 29 giugno al 7 luglio. Cédric Christille (Fiamme Gialle), Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri) e David Zingerle (Cse), con il tecnico Fabio Cianciana, saranno impegnati a Obertilliach. Stesse date, ma di stanza a Bessans (Francia) per il gruppo che comprende Samuela Comola, Beatrice e Martina Trabucchi (Cse), con l’allenatore Edoardo Mezzaro.

Raduno della squadra Juniores e Giovani, a Anterselva (Bolzano), dal 29 giugno al 9 luglio, gruppo che comprende Bicolò Bétemps e Stefan Navillod (Fiamme Oro), Gaia Brunetto e Sara Scattolo (Cse); nello staff tecnico Aline Noro.