La rifinitura degli Azzurri verso Italia-Austria

Di Lorenzo e la sfida con l’Austria: “Paura degli avversari? No… Abbiamo entusiasmo, non presunzione”. Sta tutta qui la filosofia della nazionale di Roberto Mancini.

Che l’azzurro fosse nel suo destino era scritto già anni fa, quando nel 2017 lo indossò a Empoli. Poi il passaggio al Napoli e quindi la maglia azzurra, quella che unisce le speranze di un Paese, quella della Nazionale.

“L’azzurro – conferma emozionato Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa – è un colore che effettivamente mi ha contraddistinto negli ultimi anni. E non è un caso che mia figlia si chiami proprio ‘Azzurra’…”.

Quella del terzino della Nazionale è una storia fatta di sacrifici – “che mi hanno portato fino a qui, ad essere parte di questo gruppo” – e della voglia di non mollare, anche quando la carriera professionistica da calciatore sembrava arrivata quasi a un punto di non ritorno: “In cinque anni è cambiato praticamente tutto nella mia vita. Mi sono ritrovato senza squadra, ma sono stato bravo a non molare: adesso mi sto godendo questa fantastica esperienza”.

<figure class="figure float-md-left img-post-int"> </figure>È la vigilia degli ottavi di finale di Euro 2020. Gli Azzurri sono atterrati a Londra, all'aeroporto di Luton. Formazione: salgono le quotazioni di Verratti titolare, favorito su Locatelli.

La probabile formazione dell'Italia

La Nazionale ha lasciato Coverciano per raggiungere con un volo charter Londra dove è attesa domani alle 21 alla sfida con l'Austria per gli ottavi di finale di Euro 2020. Gli azzurri hanno svolto l'ultimo allenamento di rifinitura questa mattina nel centro tecnico federale: dalle indicazioni dei nostri inviati Verratti - reduce dalla ottima gara disputata con il Galles, la prima dal rientro dopo l'infortunio al ginocchio destro - è in vantaggio su Locatelli per formare domani il centrocampo insieme a Barella e Jorginho. Probabile comunque la staffetta a gara in corso. Per il resto, accanto a capitan Bonucci, Acerbi avvicenderà Chiellini che sta recuperando ma non è ancora pronto mentre Di Lorenzo sostituirà l'infortunato Florenzi, a sinistra tornerà Spinazzola e in avanti verrà confermato il tridente Berardi-Immobile-Insigne schierato fra gol e assist contro Turchia e Svizzera.