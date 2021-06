Calcio: Serie D; il PDHAE si prepara alla finale Playoff e sogna la Lega Pro

Si decide domani, domenica 27 giugno, alle ore 16, allo Stadio comunale 'Giovanni Provasi' a Castellanza, il futuro del PontDonnasHoneArnadEvançon di mister Roberto Cretaz. Va in scena la finale dei Playoff del girone A del campionato di calcio di serie D e il PDHAE; promosso lo scorso anno dall'Eccellenza, ha iniziato l'avventura in D con la speranza di restarci e adesso, terzo in classifica, sta invece vivendo ore impensabili solo fino a pochi mesi fa.

La Lega Pro è dietro l'angolo e gli orangerossoblù cercheranno di entrarci affidandosi alla regola del 'squadra che vince (contro il Bra 2 a 1 nella semifinale di domenica scorsa il pareggio ha avuto sapor di vittoria) non si cambia' ovvero con Vinci tra i pali; Scala, Maffezzoli e Tanasa a proteggere l'area e poi a centrocampo e sotto la porta avversaria, con Masini squalificato per espulsione, ci saranno Sassi, Varvelli e D'Onofrio.

Dai vertici della società PDHAE nessun commento sulla partita di domani né sulla stagione: "Per la delicatezza e il rispetto del momento", si è limitato a confermare ad Aostasports un dirigente che "anche in caso di virgolettato" ha chiesto di restare anonimo.