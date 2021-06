Tennis: Next Gen, Chiucchiurlotto lotta e si arrende

Nessuno podio ma ha detto bene comunque il Torneo 'Junior Next Gen Loano' al giovane tennista valdostano Simone Chiucchiurlotto. L'atleta si è fermato all’ultimo turno delle qualificazioni, dove è stato

sconfitto in due set dal bravo Lorenzo Leone. Oggi esordio nel tabellone di Terza categoria per Heloise Pramotton.