Olimpiadi a Tokyo, al Quirinale il presidente Mattarella consegna la bandiera alle delegazioni

Al Quirinale ospiti del presidente Mattarella prima di decollare per Tokyo: la delegazione olimpica e paralimpica è sul Colle per la cerimonia di consegna dei tricolori ai portabandiera olimpici, Elia Viviani e Jessica Rossi, e paralimpici, Bebe Vio e Federico Morlacchi, in vista dei Giochi di Tokyo. A consegnare le bandiere agli alfieri è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che nel suo saluto ha voluto ricordare il campione Alex Zanardi, ancora ricoverato in gravi condizioni ad oltre un anno dall'incidente stradale. Tra atleti, dirigenti, tecnici e staff si tratta di una delegazione di oltre 200 persone, capitanati dai due presidenti di Coni e Cip Giovanni Malagò e Luca Pancalli.