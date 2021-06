Nuoto: Il lungo fine settimana dell'Aosta nuoto

La stanchezza di una fine stagione fortemente condizionata dalle restrizioni Covid non ha fermato la squadra, allenata da Coach Edoardo Giovannetti, che con l’allegria e con l’impegno consueti ha affrontato un lungo fine settimana di gare.

Le prove sono iniziate nella primissima mattinata del venerdì con la gara dei 100 m dorso: Nicole Louvin ha chiuso la gara al 26’ posto nuotando 1.11.14, 41’ Gaia Valenti con 1.13.74, 59’ Giada Bosco con 1.16.47; la Louvin giunge 4’ nei 50 m rana, sua gara prediletta, con 34.66 e nella medesima gara Alessia Pagliara ferma il tempo sui 40.01. Nei 200 m stile libero Valenti giunge 44’ con 2.20.13; unico ragazzo presente nella giornata del venerdì Pietro Cerrato con nuota i 100 m dorso in 1.13.32.

Relativamente alla giornata di sabato merita una particolare menzione Lin Pigliacelli che nuota i 100 m farfalla, sua specialità, migliorandosi ancora e nuotando in 1.10.61 giungendo 32’; nella stessa specialità bene anche Cerrato che nuota in 1.08.35.

Domenica, nei 100 m stile libero prima delle valligiane Pagliara che si migliora e giunge 49’ con 1.03.77, segue Valenti 59’ con 1.04.49, scendono sotto il proprio personale anche Pigliacelli, Giada Dujany e Beatrice Mazzone; stessa gara in campo maschile, Cerrato scende sotto il muro del minuto (59.63), bene anche Tommaso Coletta (1.04.78); ancora in miglioramento Pigliacelli nei 200 m farfalla ove abbassa il tempo di 9 secondi rispetto al suo precedente (2.32.07). Nei 100 m rana Elena Navaretta ferma il cronometro in 1.34.44.

Nella foto: da sinistra Lin Pigliacelli, Nicole Louvin e Gaia Cristina Valenti.