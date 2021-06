La tappa conclusiva degli Internazionali d’Italia Series a La Thuile

Il programma delle gare si apre, sabato, alle 10.30, con la gara Juniores maschile, valida anche quale Uci Junior Series; alle 12.30, in pista la Open (Elite e Under 23) e la Juniores femminile, anche in questo casa Uci Junior Series e, conclusione della prima giornata, dalle 15, la gara Open maschile (Elite e Under 23). Domenica 27, alle 10, gli Esordienti maschile; alle 11, Allievi e Esordienti femminile e, alle 13,30, gli Allievi maschile.

In classifica generale, nella Open maschile, al comando l’Under 23 Simone Avondetto (Team Trek Pirelli; 64 punti), uno e tre in più degli Elite Maxime Marotte (Santa Cruz Fsa) e Nino Schurter (Scott Sram( e otto da Gerhard Kerschbaumer (Specialized). Al 14° posto assoluto, secondo Under, a quota 35 (con due sole gare), Andreas Vittone (Ktm Protek Elettrosystem). Al femminile, al comando Chaira Teocchi (Trinity; 87 punti) a precedere Martina Berta (Santa Cruz Fsa; 60). In 15° posizione assoluta, 5° Under, con 30 punti in due sole tappe affrontate, Nicole Pesse (Ktm Protek Elettrosystem); 51° Martina Stirano (Team LaPierre); 55° Camilla De Pieri (Cicli Lucchini); 62° Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta).

Negli Juniores maschile, lotta in famiglia Scott Libarna Xco, con graduatoria che vede primeggiare Filippo Agostinacchio (101 punti) davanti al compagno di sodalizio Matteo Siffredi (88). Al quinto posto Yannick Parisi (Cicli Lucchini; 61 con tre tappe all’attivo); 47° Alessio Cino (Scott Libarna Xco). Al femminile, saldamente al comando, con più di 40 punti di vantaggio, Sara Cortinovis (Four Es Racing; 140) davanti a Noemi Plankesteiner (Team Bramati; 98); 20°, con una sola gara, Giulia Challancin (Scott Italia Libarna).

In contemporanea, a Pila (Valle d’Aosta), da domenica 27, sarà in ritiro la nazionale italiana che prenderà parte al Campionato europeo giovanile di MountainBike, formazione dov’è inserita Sofia Guichardaz (Scott Italia Libarna); nello staff tecnico anche Enrico Martello.