Trail: Davide Cheraz e Monica Dalmasso vincono sui 60 km l' Oasi Zegna

Vittoria di Davide Cheraz del Team Salomon in 6h40’47” nel Trail Oasi Zegna. Davide Cheraz classe 1992, nato e cresciuto a Pré-Saint-Didier in Valle d'Aosta. Grande appassionato di montagna e del territorio in cui vive che ama scoprire all'insegna dello sport e del divertimento con gli sci, correndo e in bici ha preceduto Alessandro Macellaro in 6h52’49” e Matteo Anselmi in 7h34’25”. Nella gara femminile successo di Monica Dalmasso della Podistica Valvermenagna con il tempo di 8h18’49”, seconda Katia Figini in 8h51’04” e terza Antea Pellegrino in 9h19’19”.

Davide Cheraz Fin da ragazzino la sua vena agonistica lo ha portato a prendere parte a gare di corsa e di mountain bike fino all'età di 18 anni, per poi passare al winter triathlon dove vanta un quarto posto ai mondiali under 21. Dal 2012 scopre l'amore per il trail running seguendo il papà durante l'UTMB ed il Tor des geants. Dal 2014 fa parte della famiglia Salomon.

Con il Trail Oasi Zegna ha ripreso alla grande il movimento della corsa in montagna e trail running, con manifestazioni che tornano ad essere numerose e partecipate come non mai, dopo un anno di “quarantena” dovuto al covid.

E ritorna alla grande anche il Trail Oasi Zegna – Memorial Maurizio Fenaroli, che fa il record di iscritti, ben 750 in totale sulle 3 gare previste, 60 km, 30 km e 16 km sui sentieri della Valsessera con partenza e arrivo da Trivero, in una giornata caldissima che ha provocato numerosi ritiri.

Nel TOZ 30 km con 1600m D+ sono i gemelli Martin e Bernard Dematteis a farla da padroni arrivando ex-aequo in 2h48’46”, con Carlo Torello Viera 3° in 2h57’54”. Nella gara femminile è Barbara Bani a vincere in 3h18’34”, seconda Chiara Giovando in 3h24’48” e terza Anna Grignaschi in 3h42’14”.

Nel TOZ 16km con 750m D+ arrivano primi pari merito Gabriele Gazzetto e Francesco Nicola in 1h22’18”, terzo Manuele Comerro in 1h25’15”. Nella gara femminile vittoria di Angelica Bernardi in 1h38’13”, seconda Margherita De Giuli in 1h41’24” e terza Alessia Minazzi in 1h45’12”. (fonte Running Passion)