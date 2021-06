Mountainbike: Sofia Guichardaz in azzurro agli Europei di Pila

Sono dodici gli atleti, suddivisi tra Under 17 e Under 15, che indosseranno la maglia azzurra; oltre a Sofia Guichardaz (Scott Libarna Xco) sono stati selezionati: Elisa Bianchi, Federico Brafa, Valentina Corvi, Davide Donati, Ettore Fabbro, Luca Fregata, Elian Paccagnella, Marco Rota, Emanuele Savio, Mattia Stenico e Beatrice Temperoni.

Sui sentieri del comprensorio di Pila sarà presente anche la rappresentativa valdostana, selezionata da selezionatore del settore Fuoristrada, Roberto Aresca: gli Esordienti Miriana Bee, Mattia Agostinacchio (Scott Libarna Xco) e Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta), e gli Allievi Emilie Bionaz, Gabriel Borre (Cicli Lucchini) e Etienne Grimod (Scott Libarna Xco).

Programma gare

Primo appuntamento del fine settimana, venerdì 18 giugno, con il Campionato italiano individuale a cronometro, a Faenza (Bologna). Sui 33,100 km del tracciato sarà presente Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta). Sempre per il settore Strada, domenica 20, a Gorla Minore (Varese), il trofeo Costruzioni Edili Pagani, per Allievi e Esordienti, dove sono iscritte rispettivamente Nicole Truc e Chantal Cuaz (Orange Bike Team). A Rosta (Torino), il 10 trofeo Lipitalia per Esordienti, con Teseo Bortolotti (Orange Bike Team) e Kristian Blanc (Scott Libarna Xco) e Allievi (campionato regionale) al quale prenderà parte Giuseppe Abbate (Scottt Libarna Xco). Sabato, all’interno del 65° Giro di Montalbano, a Bacchereto (Prato), il Campionato italiano Under 23, di 174,700 km, con al via Laurent Rigollet (Lan Service).

Domenica, dalle 9, da viale Monte Bianco, a Courmayeur, il via alla Gaten MontBlanc, GranFondo con percorso lungo ( 116 km) e medio (88 km), che nel primo caso prevede l’ascensione del Col d’Introd e del Colle San Carlo; nel secondo, col d’Introd e la novità della Saint-Pierre – Saint-Nicolas. Non è previsto, quest’anno, il percorso corto.

Per la MountainBike, domenica 20, a Limone Piemonte (Cuneo), la GranFondo La Via del sale – 45 km percorso lungo (2030 metri dislivello positivo) e medio (30 km; 1000 metri D+), alla quale sono iscritti Camilla De Pieri e Herik Del Degan (Cicli Lucchini). A Livorno, domenica, la terza tappa del Toscano Enduro Series con al via Cristian Manera (Black Arrows). Domenica, a Masserano (Biella), la 5° prova dell’Xc Piemonte Cup, con iscritti Thierry Philippot, Andrea Gotta, Andrea Vallet, Paolo Costa, Gregor Empereur (Gs Lupi Valle d’Aosta), Sofia Guichardaz e Mattia Agostinacchio (Scott Libarna Xco).