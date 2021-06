Mountainbike: A Pila gli azzurrini per i campionati europei

“Fino allo scorso anno si gareggiava per categorie – esordisce Celestino -. Da quest’anno invece ci saranno gare per ogni singolo anno di nascita”. Quindi, per quanto riguarda il cross country, verranno assegnate medaglie agli esordienti 1° anno ed esordienti 2° anno (m/f) il venerdì con 4 gare singole. Il giorno successivo, il sabato, sarà lo stesso per gli allievi.

I primi titoli in palio sono quelli del mercoledì, nel Team Relay. La parola al tecnico azzurro: “Parteciperemo con 4 Nazionali, una per ogni singolo anno di nascita, con due uomini e una donna. Pertanto saranno convocati in totale 12 atleti (di seguito, ndr). Correranno la staffetta del mercoledì e poi le gare di XCE e XCO dei giorni successivi.”

Le gare cominceranno martedì 29 giugno con una crono a cui parteciperà ogni atleta. “La somma dei tempi di ogni biker concorre a formare il tempo del team – spiega Celestino – che permetterà di stilare l’ordine di partenza delle staffette del giorno successivo.”

Giovedì è la volta dell’Eliminator, ai quali parteciperemo con gli stessi azzurri che hanno corso la staffetta e che poi saranno impegnati, nei giorni successivi nel XCO.

A questi Europei giovanili sarà possibile partecipare anche per società sportive e non solo rappresentative Nazionali. “Per questo motivo – ha concluso il tecnico azzurro – ho ritenuto importante anticipare i nominativi degli atleti convocati e che inevitabilmente saranno sottratti ai propri team. Ho già avvertito atleti e tecnici; la pubblicazione dell’elenco (in calce all’articolo, ndr) permetterà, a chi non presente, di considerarsi libero per la propria formazione.”

Gli atleti che saranno convocati in Nazionale a Pila

BIANCHI ELISA – VELO’ MONTIRONE

BRAFA FEDERICO ROSARIO – MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D.

CORVI VALENTINA – MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D.

DONATI DAVIDE – A.S.D. MONTICELLI BIKE

FABBRO ETTORE – JAM’S BIKE TEAM BUJA

FREGATA LUCA – FOCUS XC ITALY TEAM

GUICHARDAZ SOFIA – SCOTT LIBARNA XCO

PACCAGNELLA ELIAN – ASC KARDAUN-CARDANO

ROTA MARCO – BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB – A.S.D.

SAVIO EMANUELE – A.S.D. BUSSOLINO SPORT

STENICO MATTIA – POLISPORTIVA OLTREFERSINA

TEMPERONI BEATRICE – CICLISTICA BORDIGHERA

Programma degli Europei

29 Giugno

Individual Time Trial (TT)

09:30 Men and Women 13 – 14

14:00 Men and Women 15 – 16

30 Giugno

Team Relay (XCR)

11:00 Men/ Women 13 – 14

13:00 Men / Women 15 – 16

1 Luglio

Eliminator (XCE)

11:00 Men/ Women 13 – 14

14.30 Men / Women15 – 16

2 Luglio

Cross Country Olympic XCO

10:00 Men 14

12:00 Women 14

14:00 Women 13

16:00 Men 13

3 Luglio

Cross Country Olympic XCO

10:00 Men 15

12:00 Women 15

14:00 Women 16

16:00 Men 16









