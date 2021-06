Mountain bike: Tornano a Pila i Campionati europei giovanili - PRESENTAZIONE IN DIRETTA VIDEO

Qui al link https://fb.watch/68Ij2WZkBJ/ la diretta dal salone delle manifestazioni della Banca di credito cooperativa Valdostana-Bccv della conferenza stampa di presentazione dei Campionati europei giovanili di MountainBike, in programma a Pila di Gressan dal 28 giugno al 3 luglio prossimi.

Il programma di massima, che potrebbe subire modifiche, prevede, lunedì 28 giugno, la verifica delle tessere, la consegna dei pettorali e, nel tardo pomeriggio, la riunione tecnica di tutte le gare; il giorno successivo, martedì 29, il via alle gare, con il Time Trial per tutte le categorie, femminili e maschili. Mercoledì 30, la Team relay; giovedì 1 luglio, l’Eliminator Xce; il 2 luglio, il Cross country riservato agli Esordienti (Under 15), maschile e femminile. gran finale, sabato 3 luglio, con il Cross country Allievi (Under 17).