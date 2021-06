Giro d’Italia Awards: gli Oscar della Corsa Rosa 2021

A partire dalle 11.00 di domani 15 giugno la community del Giro d’Italia potrà votare sul canale ufficiale Instagram del Giro d’Italia, tramite le stories. Per 24 ore si potranno votare le 12 categorie, con 4 candidati ciascuna. Da questa prima votazione usciranno i due finalisti per ogni categoria e, a partire da mercoledì 16 fino al 23 giugno, si succederanno le votazioni per scegliere i best of della Corsa più dura del mondo nel Paese più bello del mondo.

LE 12 CATEGORIE E I 4 CANDIDATI

Migliore Corridore Protagonista

Egan Bernal, Simon Yates, Damiano Caruso, Peter Sagan

Miglior Gregario

Daniel Martinez, Pello Bilbao, Daniel Oss, Mikel Nieve

Migliore Squadra

Ineos Grenadiers, Team Qhubeka Assos, Israel Start-Up Nation, Bahrain Victorious

Migliore Fuga

Alberto Bettiol, Daniel Martin, Taco van der Horn, Gino Mader

Miglior Arrivo in salita

Zoncolan, Sega di Ala , Alpe di Mera, Alpe Motta

Miglior Volata

Novara (Tim Merlier), Termoli (Caleb Ewan), Foligno (Peter Sagan), Verona (Giacomo Nizzolo)

Miglior Rivelazione 2021

Victor Lafay, Attila Valter, Tobias Foss, Lorenzo Fortunato



Miglior Attacco

Edoardo Affini (Tappa 13), Egan Bernal (Tappa 16), Simon Yates (Tappa 19), Damiano Caruso (Tappa 20)



Miglior spirito di squadra

Damiano Caruso ringrazia Pello Bilbao nella Tappa 20, Daniel Martinez incita Egan Bernal sulla salita di Sega di Ala, Vincenzo Albanese che si ferma ai 3KM dall'arrivo per guardare sul maxischermo il compagno di squadra Fortunato vincere sullo Zoncolan, Joao Almeida che si ferma ad aspettare Remco Evenepoel in difficoltà sullo sterrato della Brunello di Montalcino Wine Stage

Premio Amore Infinito

Vincenzo Nibali che parte e finisce tutto il Giro nonostante l'infortunio al polso, Attila Walter che perde e bacia la Maglia Rosa a Campo Felice, Alessandro De Marchi che veste la sua prima Maglia Rosa, Egan Bernal si toglie la mantellina per vincere in Maglia Rosa a Cortina

La tappa più spettacolare

Lo sterrato di Campo Felice, le strade bianche della Brunello di Montalcino Wine Stage, la salita di Sega di Ala, la salita all’Alpe Motta

Miglior "Città di Tappa" City dressing

Notaresco e il cielo di ombrelli Rosa, Canazei e il Trofeo Senza Fine Gigante, Milano e il mapping con le proiezioni “90 Anni Maglia Rosa”, Bagno di Romagna con le gigantografie delle 103 prime pagine della Gazzetta dello Sport