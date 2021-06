Ciclismo: Guichardaz prima, Giangrasso terza nella tappa di Lugagnano

Terza tappa della Coppa Italiana giovanile, quest’oggi, a Lugagnano Val d’Arda (Piacenza), con di nuovo sugli scudi Sofia Guichardaz, al terzo successo consecutivo – due tappe di Coppa Italia e il Campionato italiano, la settima scorsa – e ancora un ottimo risultato di Elisa Giangrasso, reduce da una buona rassegna tricolore e oggi terza.

Negli Allievi secondo anno, buon sesto posto di Etienne Grimod (Vd’A; a 4’17”) nella gara vinta dal veneto Ettore Prà (50’18”). In 10° posizione Gabriel Borre (Vd’A; a 5’28”); 15° Stefano Gerbaz (Vd’A 2; a 7’58”); non ha concluso la gara Andrea Carbone (Cicli Lucchini).

Negli Allievi Donna primo anno, settima posizione di Emilie Bionaz (Vd’A 2; a 5’40”) e gradino alto del podio alla lombarda Valeria Terzi (46’46”). Al maschile, successo del piemontese Tommaso Bosio (51’54”). In 21° posizione Gilles Del Degan (a 8’23”); 39° Michel Perron (Orange Bike Team; a 16’22”); 43° Enea Allegri (Cicli Lucchini; a 18’56”); 47° Andrea Brunier (Orange Bike Team).

Negli Esordienti Donne secondo anno, ancora una netta vittoria di Sofia Guichardaz (Vd’A; 31’03”) a precedere, di 1’08” 3 1’41”, rispettivamente l’altoatesina Anna Sinner e la toscana Elisa Ferri. Al 14° posto Miriana Bee (Vd’A; a 6’05”). Nei maschi, s’impone l’altoatesino Fabian Hoellrigl (25’48”). In 11° posizione Thierry Philippot (Vd’A; a 2’14”); 18° Mattia Agostinacchio (Vd’A; a 2’48”); 37° Alessandro Fantone (Vd’A 2; a 5’36”).

Negli Esordienti Donne primo anno, terzo gradino del podio per Elisa Giangrasso (Vd’A 2; a 59”), nella gara vinta dalla lombarda Elisa Bianchi (33’35”) davanti all’altoatesina Katharina Telser (a 32”). In campo maschile, vittoria dell’altoatesino AaronSCuderi (27’15”). Al 20° posto Andrea Vallet (Vd’A2; a 4’28”); 24° Teseo Bortolotti (Orange Bike Team; a 4’43”); 36° Fabien Borre (Cicli Lucchini; a 6’35”); 49° Erik Henriod (a 10’06”) e 43° Davide Savoia (a 11’21”), entrambi tesserati per il Cicli Lucchini.

La Valle d’Aosta conclude al sesto posto la tappa piacentina, con 124 punti, graduatoria capeggiata dalla Lombardia, con 173; Valle d’Aosta 2 è 15°, con 89 punti. In classifica generale, dopo tre prove, al comando Bolzano, con 1024 punti, a precedere Lombardia (1001) e Piemonte (930). Al 10° posto, con due sole tappe all’attivo, la Valle d’Aosta, a quota 265.