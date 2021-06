Mondiali di paraciclismo: Cecchetto, Colombari e Mazzone regalano la medaglia d'oro numero 100 a Valentini

Al Circuito de Estroil l’Italia trionfa nella prova d’esordio, il Team Relay. Medaglia d’oro quindi per Luca Mazzone, Paolo Cecchetto e Diego Colombari, terzetto inedito sul palcoscenico iridato e dimostratosi una scelta più che azzeccata da parte del CT Mario Valentini. Medaglia d’argento per la Spagna, terzo gradino del podio occupato invece dalla Germania.

Nonostante la pesante assenza di due pilastri come Alex Zanardi e Vittorio Podestà, gli azzurri hanno confermato il loro enorme valore, regalando. Per Mario Valentini si tratta della centesima medaglia d’oro da commissario tecnico: “Questa è la mia medaglia d’oro numero 100. Sapevamo di poter lottare per il podio, ma non mi aspettavo un risultato così bello. Un grande Colombari, Mazzone sempre costante, ottimo come sempre Cecchetto. Qualcuno ha detto: cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia. Abbiamo iniziato bene, speriamo di finire allo stesso modo”. Poi, commosso, il pensiero va al figlio scomparso pochi mesi fa: “Questa Nazionale è anche di Mauro”.

Per Paolo Cecchetto vincere una medaglia d’oro mondiale non è certo una novità. “Però ogni volta è sempre bello” commenta al termine della gara. E ancora: “Questo è un terzetto inedito: una scommessa che abbiamo vinto assieme a Mario. Siamo super contenti. A chi dedico la vittoria? A noi tre, che ce lo meritiamo. Ma soprattutto a me stesso: dopo un anno duro è una vittoria che merito”.

“La nazionale di ciclismo si conferma come una delle grandi certezze per il nostro movimento. Nonostante le assenze pesantissime di Alex e Vittorio, i ragazzi del team relay hanno dimostrato di avere una straordinaria forza interiore, quella che nella vita come nello sport ti porta a raggiungere dei grandi risultati. Ovviamente, parlando di risultati, non posso non fare i complimenti a Mario Valentini; capita raramente a un commissario tecnico di conquistare 100 medaglie d’oro e Mario è uno di quelli riuscito in questa fantastica impresa! Continuate così”, il commento del Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli.