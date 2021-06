Basket: U20, l'Eteila 'stende' il Tam Tam e punta al titolo

Successo esterno nella prima giornata della fase valevole per il titolo Piemontese per l'under 20 dell'Eteila Basket, che vincendo a Torino contro il Tam Tam per 68 a 57 si è guadagnata la possibilità di giocare la vittoria finale domenica prossima al Palamiozzi contro il Novara nella classica partita secca senza appello.

Avvio non dei migliori per la formazione di coach Colombini che patisce le alte temperature in palestra e fatica a fare prendere giri al proprio motore.

Sicuramente meglio la seconda frazione dove finalmente la difesa comincia ad essere più intensa e anche in attacco la certezza Cuneaz e un positivo D’ Aquino guidano i compagni ad un primo mini break che porta l'Eteila in vantaggio per 29-37 all’intervallo lungo . Al rientro in campo, blackout totale nonostante le raccomandazioni di coach Colombini a mantenere alta la concentrazione.

Tam Tam impatta sul 37-37 nel giro di quattro minuti. Inerzia nelle mani dei padroni di casa ed Eteila letteralmente in bambola, ma arriva la scossa per un gioco da tre punti di un ottimo Giunti, un canestro di Deramo e una tripla di Cuneaz che forzano un controparziale di 10-0 a favore dei valdostani che si riportano sul 39-49.

I torinesi padroni di casa tengono sempre viva la loro speranza di ribaltare il risultato attaccando discretamente la difesa a zona rimanendo sempre attaccati alla partita anche nel quarto periodo più di quanto dica il risultato finale.

Il tabellone alla fine segna 56-68 per Eteila, una vittoria meritata anche se in parte sofferta . Domenica l’atteso verdetto finale.