Corsa Montagna: Nadir Maguet vince il Vertical Finestra di Cignana, la francese Jessica Pardin prima donna

Sono stati 185 i concorrenti che sabato 5 giugno hanno partecipato alla seconda edizione del Vertical Finestra di Cignana, prova che ha inaugurato il Défi Vertical 2021 dopo la cancellazione del Vertical Fénis, consueta gara di apertura che si sarebbe dovuta svolgere il primo maggio. La gara di Valtournenche è stata organizzata da Mountain Connection ed è stata l’occasione per ricordare Giampiero Chiapello e Roberto Ferraris.

A vincere la prova di 6 chilometri (dislivello positivo di 1100 metri) è stato l’atleta di casa Nadir Maguet, arrivato in cima in 41’08”. Successo netto per lo scialpinista della Nazionale italiana che ha preceduto di 2’14” Jacques Chanoine; terzo gradino del podio per Alex Déjanaz, con quarta e quinta posizione per Dennis Brunod (+3’32”) ed Eric Manfredi (+4’44”).

In campo femminile successo della francese Jessica Pardin, in vetta con il diciottesimo tempo assoluto (52’52”); seconda posizione per Camilla Magliano (53’54”) e terzo per Chiara Giovando (54’51”). Quarta Raffaella Tempesta (55’05”) e quinta Giulia Collavo.

I due circuiti regionali si prendono una lunga pausa e ritornano a fine luglio (Défi Vertical) e fine agosto (Tour Trail Valle d’Aosta). Il 31 luglio si corre il Vertical Courmayeur Mont Blanc, mentre il 28 agosto tocca all’Ultramarathon du Fallère. Le iscrizioni per le gare di Courmayeur passano attraverso la piattaforma Endu e sono già aperte; domani – lunedì 7 giugno – apriranno su Wedosport le iscrizioni per le due gare di Saint-Oyen.

Fonte Acmediapress- RunningPassion