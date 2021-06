Sciabola: Riccardo NUccio campione italiano

Le Fiamme Oro si sono imposte in finale sulle Fiamme Gialle di Enrico Berrè, Luigi Samele, Francesco D'Armiento e Lorenzo Ottaviani col punteggio di 45-39. In semifinale avevano superato 45-21 l'Aeronautica Militare, mentre ai quarti avevano vinto per 45-31 il match contro i padroni di casa della Champ Napoli. Nuccio si allena presso il Club Scherma Roma col maestro Tommaso Dentico.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI A SQUADRE SCIABOLA MASCHILE

Finale Fiamme Oro b. Fiamme Gialle 45-39 Finale 3/4 posto Esercito b. Aeronautica Militare 45-29

Semifinali Fiamme Oro b. Aeronautica Militare 45-21 Fiamme Gialle b. Esercito 45-37 Quarti di finale Fiamme Oro b. Champ Napoli 45-31 Aeronautica Militare b. Fides Livorno 45-37 Esercito b. Carabinieri 45-42 Fiamme Gialle - Virtus Scherma Bologna (R)

Classifica (11): 1. Fiamme Oro, 2. Fiamme Gialle, 3. Esercito, 4. Aeronautica Militare, 5. Centro Sportivo Carabinieri, 6. Fides Livorno, 7. Virtus Scherma Bologna, 8. Champ Napoli