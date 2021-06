Atletica: Tanta e importante esperienza per i Cadetti valdostani

Tra i primi impegni fuori dai confini regionali, la rappresentativa regionale Cadetti è uno dei momenti più importanti e significativi per i ragazzi di 14 e 15 anni che vengono selezionati da un tecnico del comitato, il Fiduciario Tecnico Regionale, sulla base dei risultati fatti registrare durante le competizioni a cui ha preso parte.

E’ di fatto un premio, un riconoscimento per l’impegno messo e di auspicio per il futuro. Una ventina i ragazzi che hanno onorato l’impegno nella trasferta di domenica 6 giugno a Modena per il Memorial Pratizzoli.

Il confronto è stato molto impegnativo. L’undicesimo e ultimo posto nella classifica finale era praticamente già scritto. Non sono mancati i primati personali, ed era quello che si chiedeva ai ragazzi, mettersi in gioco e dare il meglio.

Le sfide, per crescere, è giusto affrontarle con quelli che sono più forti e non crogiolarsi incontrando i più deboli. Affrontare le rappresentative di Alto Adige, Friuli, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino, Toscana, Veneto e, chiaramente, i padroni di casa dell’Emilia Romagna ha significato affrontare i migliori pari età d’Italia.

Per la formazione femminile queste le atlete in gara: Mt 80 30a Roberta Valerioti (Cogne) 11”41, Mt 300 11a Kirsten Goyet (Cogne) 48”75 PP, Mt 1000 10a Corinne Beltrami (Calvesi) 3’15”53, Mt 80hs 11a Elisa Lorenzini (Calvesi) 13”87, Mt 1200 Siepi 9a Claire Frutaz (S.Orso) 4’28”95 PP, Alto 8a Cloe Plater (Calvesi) 1m46, Lungo 8a Aurora Gamba (Pont Donnas) 4m82, Giavellotto gr400 11a Giorgia Abbate (Calvesi) 18m25, Martello kg3 10a Calipso D’Este (Calvesi) 19m39. Staffetta 4x100 9a Giorgia Abbate, Elisa Lorenzini, Roberta Valerioti, Aurora Gamba 52”94.

Undici i componenti la squadra maschile: Mt 80 24° Gianmarco Alberici (Cogne) 10”10 PP, 26° Pietro Canova (Cogne) 10”22 PP, 28° Riccardo Vercellin (Pont Donnas) 10”61 PP, Mt 300 10° Enea Zoppo Ronzero (Pont Donnas) 40”01 PP, Mt 1000 10° Gabriele Saba (Cogne) 2’49”81, Mt 100hs 8° Mathieu Bosonin (Calvesi) 14”96 PP, Mt 1200 Siepi 8° Tommaso Suquet (APD Pont St Martin) 4’12”24, Alto 9° Daniel Pizzurro (Cogne) 1m45, Lungo 9° Marcello Millesi (Pont Donnas) 5m60 PP, Giavellotto gr600 10° Pietro Camosso (Pont Donnas) 28m30 PP, Martello kg4 10° Caio Marco Varvello (Calvesi) 21m57 PP, Staffetta 4x100 11° Riccardo Vercellin, Marcello Millesi, Pietro Canova, Mathieu Bosonin 50”26.