Ciclismo: Sofia Guichardaz campionessa d’Italia Esordienti a Pergine-Valsugana

I Campionati italiani Allievi e Esordienti di MountainBike, disputati oggi a Pergine Valsugana (Trento) consegnano alla Valle d’Aosta la maglia tricolore grazie al successo ottenuto da Sofia Guichardaz. La rassegna tricolore rappresenta anche una tappa significativa per quanto concerne le convocazioni in azzurro per i prossimi Campionati europei giovanili, in programma a Pila, dal 28 giugno al 3 luglio.

Negli Esordienti Donne secondo anno, titolo a Sofia Guichardaz (Scott Libarna Xco; 32’07”7), a precedere di 14”4 Elisa Ferri (Olimpia Valdarnese; 32’22”1) e Sabrina Rizzi (Jam’s Bike; 34’56”0). Non ha concluso la gara Miriana Bee (Scott Libarna Xco). Nella competizione maschile, nona posizione di Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta; 30’48”3) e maglia tricolore indossata da Ettore Fabbro (Jam’s Bike; 28’52”5). Al 28° posto Mattia Agostinacchio (Scott Libarna Xco; 33’35”3); 70° Alessandro Fantoni (Cicli Lucchini; 36’40”5).

Negli Esordienti Donne primo anno, buon sesto posto di Elisa Giangrasso (Orange Bike Team; 37’36”6) nella gara vinta da Elisa Bianchi (Velò Montirone; 35’26”2). In 37° posizione Annie Vevey (Vc Courmayeur MB; 46’44”8). Al maschile, successo di Emanuele Savio (Bussolino; 31’07”8). Al 62° posto Teseo Bortolotti (Orange Bike Team; 38’45”2); 65° Fabien Borre (Cicli Lucchini; 39’00”5); 87° Erik Henriod (Cicli Lucchini; 42’28”0); non ha concluso la gara Andrea Vallet (Gs Lupi Valle d’Aosta).

Negli Allievi Donne primo anno, ottavo posto di Emilie Bionaz (Vc Courmayeur MB; 49’32”4) e successo che va a Beatrice Temperoni (Cic. Bordighera; 45’45”9). In campo maschile, vittoria di Mattia Stenico (Oltrefersina; 54’35”2). Ottantesimo Gilles Del Degan (Cicli Lucchini; 1h 08’19”); 85° Andrea Brunier (Orange Bike Team; 1h 09’11”); 99° Michel Perron (Orange Bike Team); non ha concluso la gara Giuseppe Abbate (Scott Libarna Xco).

Negli Allievi Donne secondo anno, titolo a a Valentina Corvi (Melavì; 44’11”9). In 12° posizione Emilie Polo (Vc Courmayeur MB; 53’18”4). Ottimo quinto posto di Etienne Grimod (Scott Libarna Xco; 55’19”8) nella competizione maschile, che incorona Elian Paccagnella (Kardaun; 52’47”9). Al 31° posto Stefano Gerbaz (Cicli Lucchini; 1h 00’31”); 36° Andrea Carbone (Cicli Lucchini; 1h 01’02”); 48° Simone Bettarelli (Vc Courmayeur MB; 1h 02’57”); non ha concluso la gara Gabriel Borre (Cicli Lucchini).