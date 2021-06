Ciclismo: I Campionati italiani italiani Esordienti e Allievi a Pergine Valsugana

Otto maglie in palio, domenica 6 giugno, a Pergine Valsugana (Trento) per le categorie Esordienti e Allievi del primo e secondo anno, con poco meno di una trentina di valdostani al via dle Vc Courmayeur MB, Cicli Lucchini, Gs Lupi Valle d’Aosta, Orange Bike Team e Scott Libarna Xco. Sempre domenica, nell’alessadrino, l’Xc Camino, Campionato regionale Open per tutte le categorie (eccetto Giovanissimi), al quale sono iscritti Camilla Martinet (Cicli Lucchini), Alessio Cino (Scott Libarna Xco) e Corrado Cottin (Cicli Benato).

Domenica 6, Enduro dei Gufi, a Pogno (Novara) con una decina di atleti del Vc Courmayeur MB e del Black Arrows e, nelle e-bike, Andrea Berger (Black Arrows) e Alessandro Levra (Vtt Arnad). Sempre per la MountianBike, domenica 6, la GranFondo Rampignado, a Bernezzo (Cuneo) che vedrà al via Alessandro Saravalle (Gs Aosta).

Per il settore Strada, sabato 5, all’Autodromo di Monza, il memorial Lorenzo Ganassin, con la presenza di Chantal Cuaz (Orange Bike Team); il trofeo Mario Moretto, con Nicole Truc (Orange Bike Team) e il trofeo Ote Spedizioni con Kristian Blanc (Scott Libarna Xco). Domenica 6, il trofeo Torre San Giorgio (Cuneo), riservata alla categoria Giovanissimi, dove risultato iscritte Martina e Melanie Bosonin (Vtt Arnad).