MATCH POINT: Al via al Tennis Club Charvensod l'Open Dream Art

Anche il mondo del tennis sta lentamente tornando alla normalità.

Organizzato dal Tennis Club Aosta, ha preso il via con le qualificazioni di quarta categoria al Tennis Club Charvensod, sui campi in terra rossa del Country Club, un importante torneo nazionale maschile e femminile: l’Open Dream Art.

Nel main draw, il tabellone principale, vede per il torneo femminile, le valdostane Alice Paonessa e Sara Fristachi prime teste di serie.

Torneo riservato agli atleti di 2a, 3a e 4a categoria, che vedrà la finale il 13 giugno prossimo: due set su tre per vincere la partita e long tie-break in caso di parità.

Favoriti sono il sarrolein Mathieu Vierin, vecchia e importante conoscenza del tennis non solo valdostano ma internazionale e la giovane promessa del tennis valdostano Alberto Cazzato.