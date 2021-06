Fioretto: Andreea Ionela Mogos è campionessa italiana di fioretto femminile categoria A

Mogos, atleta delle Fiamme Oro che da anni si allena nella società delle Lame Rotanti, ha avuto la meglio in finale sulla compagna di nazionale e campionessa mondiale a squadre con lei a Roma 2017 Loredana Trigilia (Fiamme Oro). In semifinale l'atleta piemontese si era imposta per 15-4 su Manuela Lanari (Giovani e Tenaci Roma).

Per Mogos un titolo che è anche ottimo viatico per i Giochi Paralimpici di Tokyo.

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI – FIORETTO FEMMINILE categoria A – Villafranca di Verona, 31 maggio

Finale Mogos (Fiamme Oro) b. Trigilia (Fiamme Oro) 15-13

Semifinali Mogos (Fiamme Oro) b. Lanari (Giovani e Tenaci Roma) 15-4 Trigilia (Fiamme Oro) b. D’Agostino (Accademia Scherma Lia) 15-3

Classifica: 1. Andrea Ionela Mogos (Fiamme Oro), 2. Loredana Trigilia (Fiamme Oro), 3. Manuela Lanari (Giovani e Tenaci Roma), 3. Rebecca D’Agostino (Accademia Scherma Lia).