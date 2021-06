Moto: A Cremona conferme per Bossotto, Gomez, Rolando e Trucco

Anche sul Cremona Circuit ad imporsi sono stati Omar Bossotto, Alejandro Gomez Papili, Luca Rolando, e Alessandro Trucco. Nella 1000 Expert il portacolori del Giaveno Valsangone, Omar Bossotto, su Suzuki, si è nuovamente imposto su Marco Bisio, con la R1, terzo posto per Alessandro Piovani, su Bmw, e quarto per Luca Figerod, su Kawasaki, autori di una non buona partenza.

Alejandro Gomez Papili, su Yamaha, ha vinto la 600 Expert davanti a Luca Maggio, su Yamaha, che dopo un’ottima partenza ha avuto un calo nel finale tanto da cedere il primato all’ultimo giro.

Terzo posto per Mattia Dell’Aglio, su Yamaha, e quarto per Masimiliano Treccani, su Mv Agusta . Quinta piazza per Gabriele Romeo, su Yamaha, che chiude davanti a Filippo Ferri, su Yamaha.



Nella 1000 Roockies nuova vittoria per Alessandro Trucco, su Kawasaki, davanti a Nicola Sani, su Bmw.

Combattuta la 600 Roockies che alla fine ha visto il successo di Luca Rolando, su Triumph, che ha preceduto Michele Grotti, su Yamaha, e Luca Caldari su R6. Thomas Quattrini, su Honda , è quarto davanti a Christian Pocobello, su Honda. Seguono Simene Ierardi, su Honda, Walter Bruno, su Triumph e Marco Ghidini, su Suzuki.