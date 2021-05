Enduro: Giulia Mantovani sesta in classifica campionato italiano

È stato il comune di Isola della Scala, in provincia di Verona, ad ospitare la "Fiera Cavalli Endurance Cup 2021", la manifestazione che ha incoronato i campioni italiani della disciplina dell'endurance, lo scorso sabato 29 maggio.

Da segnalare per la Valle d'Aosta l'ottimo risultato dell'amazzone Giulia Mantovani, tesserata per l'A.s.d. Equi.libres du Mont-Blanc, che in sella a "Rovo di Chia" ha portato a casa un decimo piazzamento nella "regina" delle categorie, la CEI3* 160 km, con ai nastri di partenza 29 binomi. Il risultato finale la consacra al 6° posto nella classifica del campionato italiano.

Un'accurata e mirata gestione di gara da parte dell'amazzone le ha permesso di portare il suo cavallo in perfette condizioni fino al termine della dura competizione, concludendo con un cartellino veterinario degno di nota.