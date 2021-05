Calcio: Sere D, modesto pareggio per il PDHAE contro il Saluzzo

Non è andato oltre lo 0 a 0 contro la quartultima di classifica, il Saluzzo e questo pareggio alla 34esima giornata del campionato di calcio di serie D suona come un'occasione persa per la formazione di mister Roberto Cretaz.

Gli orangerossoblu creano tanto ma non ottimizzano sotto rete e la cerniera difensiva del Saluzzo regge sino ai minuti di recupero del secondo tempo, consentendo la conquista di un punto prezioso che lascia i piemontesi al quartultimo posto in classifica, dove invece il PDHAE è secondo con 64 punti, quattro in meno della capolista Gozzano.

CLASSIFICA E RISULTATI