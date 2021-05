Calcio: Finale Coppa Italia femminile, Milan-Roma:

Per la prima volta rossonere e giallorosse si contenderanno una finale di Coppa Italia. Davanti a circa 4300 spettatori, l'appuntamento da non perdere domenica è al Mapei Stadium di Reggio Emilia: live su Sky Sport con ampio pre e post partita.

Quest’anno a contendersi il trofeo saranno due squadre che accedono per la prima volta alla finalissima: il Milan di Maurizio Ganz nella doppia semifinale ha avuto la meglio sulle ragazze dell’Inter, mentre la Roma di Betty Bavagnoli ha saputo estromettere la Juventus. La partita si giocherà domenica sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia non nuovo a eventi di calcio femminile: il 26 maggio 2016 infatti ospitò la finale di Women’s Champions League tra Lione e Wolfsburg con il successo delle francesi ai calci di rigore. In quell’occasione si presentarono quasi 20 mila spettatori e anche domenica ci sarà la possibilità di assistere al match per tifosi e appassionati (nella quota del 20% della capienza dello stadio, circa 4.300 spettatori) che potranno accedere con un risultato negativo al test molecolare o antigenico, con certificazione vaccinale (rilasciata anche dopo la prima dose) o di avvenuta guarigione dal Covid-19.