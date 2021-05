Moto 3: Morto lo svizzero Dupasquier dopo l’incidente al Mugello

Jason Dupasquier, pilota della classe Moto3 vittima di un grave incidente ieri sul circuito del Mugello, è morto. Lo comunica in una nota la MotoGp.

Le condizioni del pilota svizzero sono sembrate subito gravi: ricoverato per un politrauma – cranico e addominale – Jason è stato sotto posto nella notte a un intervento toracico per una lesione vascolare. “Ci mancherai moltissimo, Jason – scrive la MotoGp in un tweet – Guida in pace”. La FIM, IRTA, MSMA e Dorna Sports “trasmettono le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici, alla squadra e ai cari di Dupasquier”. Il pilota svizzero, 19enne, è stato coinvolto ieri in un incidente tra le curve 9 e 10, dove è stato investito prima dal giapponese Sasaki e poi dallo spagnolo Alcoba, impatto tremendo dopo il quale è stata esposta la bandiera rossa.