Bocce: Serie A fem; il big-match della nona giornata è Marenese - Borgonese

Suona la nona nel campionato di serie A femminile del Volo ed è sinfonia per gli stuzzicanti stimoli scaturenti dal trittico della penultima giornata di qualifica, sicuramente in grado di proporre nuove fisionomie all'intera classifica.

PARTITISSIMA – L’incontro tra Marenese e Borgonese è una classica che si esalta nelle magiche atmosfere non solo al forte sapor di rivincita (finì 17-7 per le trevigiane, all'andata), ma anche e soprattutto per la lotta di testa. Che non ha esaurito ancora i suoi bagliori, alla luce del duplice impegno cui sarà chiamata la capolista Marenese. La formazione del tecnico Franco Buosi si presenta a petto infuori, partendo dal fattore campo. I numeri la favoriscono nelle prove a coppie, dove il rendimento delle venete è il più alto (38 punti su 48) del campionato, al contrario delle individuali, specialità della casa per le borgonesi, il cui score elegge Carlini, Depetris, Camilla, Traversa e Perotto, migliori interpreti del torneo con 39 punti. Il resto è nelle mani e sulla bilancia dell'imprevedibilità, stante l'equilibrio emergente nelle altre prove.

DESIDERI – E ci sono Bassa Valle e Buttrio alla ricerca della loro luna da afferrare nel pozzo dei desideri. Quelli di salire sul treno dei playoff. L'occasione è unica e la sfida diventa decisiva. Per entrambe è obbligatorio vincere. Le valdostane hanno già dato prova di poter mettere in difficoltà anche i team più attrezzati, ma non sono ancora in grado di dare continuità a talune prestazioni.

Quella che si presenta loro è la partita del dentro o fuori. Basteranno coraggio e cuore? Sul fronte udinese si farà perno soprattutto sul “tradizionale”, cercando di capitalizzare i rendimenti sia nelle coppie (27 punti a 10 per le friulane) che nelle individuali, dove Pers, Caterina Venturini, Zurini e Toffoletti, possono mostrare i loro 35 punti, contro i 27 delle valligiane. Nella precisione l'unica certezza resta Caterina Venturini; gli altri “esperimenti” sia da una parte che dall'altra, non hanno ancora dato esiti importanti. Velo di incertezze sulle restanti sfide.

CASSAFORTE – La Forti Sani guarda con fiducia alla vicina trasferta in quel di Saluzzo per mettere in cassaforte due punti utili ad aggredire nell'ultima giornata la Marenese e tentare l'aggancio alle trevigiane, che vorrebbe dire affrontare i playoff da capolista. Per l'Auxilium il match ha il sapore dell'ennesimo tentativo di ben figurare ed onorare l'impegno come, pur nella difficoltà del divario tecnico, ha fatto sino ad ora.

Le migliori prestazioni fino all'ottava giornata. Combinato: 27 punti di Mandola (Forti Sani). Staffetta: 48 su 55 di Traversa-Depetris (Borgonese). Tiro Progressivo: 42 su 46 di Traversa (Borgonese). Tiro di precisione : 31 di Carlini (Borgonese). Coppie: 10 punti su 12 di Gerbaudo-Pautassi (Forti Sani); 6 su 8 di Basei – Zanette (Marenese) e Ziliotto – Traversa (Borgonese). Individuale: 14 punti su 14 di Carlini (Borgonese); 10 su 12 di Rebora (Marenese) e Gerbaudo (Forti Sani), 14 su 16 di Bulla (Bassa Valle), 12 su 16 di Avveduto (Forti Sani), Caterina Venturini (Buttrio) e Trova (Auxilium).

Il programma della nona giornata (domenica 30 maggio 2021): Auxilium Saluzzo – Forti Sani, Bassa Valle - Buttrio, Marenese – Borgonese (ore 9).

La classifica attuale: Marenese 14, Forti Sani e Borgonese 10, Buttrio e Bassa Valle 6, Auxilium Saluzzo 2.