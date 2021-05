GIRO D'ITALIA: Simon Yates vince la tappa 19, Egan Bernal difende la Maglia Rosa

Simon Yates (Team BikeExchange) ha vinto la tappa 19 del centoquattresimo Giro d'Italia, la Abbiategrasso - Alpe di Mera (Valsesia), di 166 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente João Almeida (Deceuninck - Quick-Step) e la Maglia Rosa Egan Bernal (Ineos Grenadiers).

Il corridore colombiano conserva la Maglia Rosa di leader della classifica generale.



RISULTATO DI TAPPA

1 - Simon Yates (Team BikeExchange) - 166 km in 4h02'55", media 41.002 km/h

2 - João Almeida (Deceuninck - Quick-Step) a 11”

3 - Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a 28”

4 - Damiano Caruso (Bahrain Victorious) a 32"

5 - Aleksandr Vlasov (Astana - Premier Tech) s.t.



CLASSIFICA GENERALE

1 - Egan Bernal (Ineos Grenadiers)

2 - Damiano Caruso (Bahrain Victorious) a 2'29”

3 - Simon Yates (Team BikeExchange) a 2'49”

4 - Aleksandr Vlasov (Astana - Premier Tech) a 6'11"

5 - Hugh Carthy (EF Education - Nippo) a 7'10"

MAGLIE

Maglia Rosa , leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Egan Bernal (Ineos Grenadiers)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti - Peter Sagan (Bora - Hansgrohe)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti - Maglia Azzurra , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo - Egan Bernal (Ineos Grenadiers), indossata da Aleksandr Vlasov (Astana - Premier Tech)

Il vincitore di tappa Simon Yates, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Volevo veramente conquistare una frazione in questo Giro, adesso non so bene come sia cambiata la classifica generale ma sono veramente felice per questo successo. Il mio team ha fatto un ottimo lavoro sin dalla partenza, uno sforzo di squadra fantastico: sono felice di averlo finalizzato".