Domenica la Run4hope 2021 pro Airc Valle d’Aosta

Si stanno svolgendo in tutta Italia le staffette podistiche non competitive Run4Hope 2021 pro Airc. L’iniziativa, iniziata lo scorso sabato 22 maggio, si sta svolgendo contemporaneamente in tutte le Regioni italiane per unire sport, solidarietà e ricerca scientifica.

Un evento inedito e unico nel suo genere nel quale i partecipanti non hanno confronti cronometrici o agonistici ma corrono per contribuire alla ricerca scientifica che Fondazione AIRC promuove per combattere i tumori infantili.

Fenomeno che colpisce annualmente circa 1.400 bambini.L’evento, tra i vari enti, beneficia del Patrocinio dell’Esercito italiano e della Regione Autonoma Valle d’Aosta.La Valle d’Aosta sarà protagonista domenica 30 maggio. Alla partenza, in programma alle 9 da Piazza Chanoux, grazie alla collaborazione con il Comune di Aosta, e alla partecipazione di alcuni atleti coordinati dalla Polisportiva Sant'Orso Aosta, sarà presente anche l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz.

I runners, attraverso anche trasferimenti tecnici, porteranno il testimone a Verres agli atleti del Pont-Saint-Martin, che assicureranno l’arrivo del testimone a Pont-Saint-Martin alle 12.

Il testimone della Run4Hope passerà di mano in mano in tutto il territorio italiano grazie alle oltre 400 associazioni sportive iscritte e a numerosi runners iscritti singolarmente.Il testimone è stato disegnato dall'artista piemontese Paolo Albertelli: richiama la forma della molecola del DNA, formata da due catene polinucleotidiche appaiate e avvolte intorno allo stesso asse, in modo da formare una elica.

Il DNA è la base fondamentale della vita e il testimone è l'emblema della ricerca scientifica e degli sforzi dei ricercatori della Fonazione AIRC, impegnati ogni giorno a studiare nuove soluzioni per rendere il cancro sempre più curabile.