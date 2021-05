Skiroll: La valdostana Sabrina Borettaz al ritiro azzurro ad Anterselva

Sabrina Borettaz (2003) (Amis de Verrayes) biatleta della squadra dell'Asiva, sarà per una settimana di lavoro nello splendido impianto di Anterselva per la Squadra A di skiroll. Da martedì a domenica, infatti, tutti gli effettivi sono stati convocati dal direttore tecnico Michel Rainer per sei giorni di training intenso.

Saranno presenti: Jacopo Giardina, Matteo Tanel, Michael Galassi, Michele Valerio, Riccardo Masiero, Sabrina Borettaz, Elisa Sordello, Laura Mortagna e Anna Bolzan.

Ma questo gruppo di atleti, che arriverà in Alto Adige il 28 maggio, è preceduto dai fratelli Francesco ed Emanuele Becchis, già in pista da martedì 25.

A guidare l’allenamento i tecnici: Emanuele Sbabo, Solange Chabloz e Marco Ripamonti, oltre al fisioterapista Antonio Ruggiero.