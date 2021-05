Sui campi della Nuova Boccia di Alessandria si sono consumati i playoff di serie B Nord Ovest. A strappare la promozione in A2 sono state le liguri Roverino e La Boccia Carcare dopo aver superato rispettivamente Fossone e Aostana con identico punteggio 13-10. La sfida per il titolo ha premiato il club ventimigliese che ha prevalso sui carcaresi per 8-6.