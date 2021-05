Bocce; Serie A femminile, sventola la bandiera della Marenese

A due turni dal termine della fase di qualificazione, sul massimo campionato rosa sventola la bandiera della Marenese che ha colto il settimo successo sui terreni dell'Auxilium Saluzzo e distanzia di quattro lunghezze le inseguitrici Borgonese e Forti Sani, prossime avversarie nelle ultime due giornate. Intanto si infiamma la lotta per la quarta poltrona alla luce della sconfitta rimediata dalla Bassa Valle in quel di Fossano e del pari strappato da Buttrio alle borgonesi.

Sui campi udinesi delle Venturini Sisters, le campionesse in carica guidate da Paola Alpe sono partite con il piede giusto, favorite dai successi nel cerchio di Depetris, di Perotto-Camilla e della solista Carlini.

I due punti di Caterina Venturini sono lievitati per mano delle staffettiste Zurini-Virginia Venturini, il cui compito si è reso più agevole stanti le difficoltà di natura fisica palesate da Traversa-Depetris. Sono stati i tiri di precisione (Zurini e Caterina Venturini) a consentire alle padrone di casa di mettere la freccia (8-6). Appresso, il successo di Traversa ha permesso alle piemontesi di presentarsi sul rettilineo finale in perfetta parità. Parità poi confermata dalle prove tradizionali : da una parte le firme di Caterina Venturini-Cisterna e Pers, dall'altra Traversa-Ziliotto e Perotto. “Non stiamo attraversando un periodo felice sotto il profilo fisico – ha sottolineato Paola Alpe -. E questo ha condizionato il nostro cammino. Nella sfida con Buttrio sono risultati determinanti i punti della staffetta e della precisione. Comunque una bella partita, equilibrata, e un punto importante per mantenere il secondo posto “.

La Forti Sani ha letteralmente distrutto la Bassa Valle che è riuscita ad evitare il cappotto nel finale grazie alla solista Bulla. Il risultato si commenta da se. Seminato da Mandola nel combinato, è maturato strada facendo per mano delle soliste Gerbaudo e Avveduto, della coppia Falconieri-Pautassi, della staffetta Avveduto-Falconieri, della facile doppietta nel tiro di precisione (Mandola e Gerbaudo), e ancora del progressivo di Falconieri, delle coppie Mandola-Cavaglià e Avveduto-Bonesio, oltre al successo di Oddone.

La capolista Marenese è passata sui terreni di Saluzzo andando in vantaggio (dopo l'iniziale 4-4) con le staffettiste Bongioanni-Rebora, consolidandolo con Basei nella precisione e Bongioanni nel progressivo, e poi affondando i colpi con Setti-Francescon, Giozzet-De Dea e Basei.

Risultati e classifica

Serie AF (8^ g.) : Auxilium Saluzzo – Marenese 8-17, Buttrio – Borgonese 12-12, Forti Sani – Bassa Valle 22-2 ( Marenese 14, Borgonese e Forti Sani 10, Bassa Valle e Buttrio 6, Auxilium Saluzzo 2).