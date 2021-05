Trail: Superati i 300 iscritti al QuarTrail des Alpages

Dopo un anno di pausa forzata, riparte il Tour Trail Valle d’Aosta, circuito formato da quattro prove spalmate tra maggio e settembre. Sabato 29 maggio si corre la terza edizione del QuarTrail des Alpages che propone una parte di programma agonistico e una non competitiva. Il fulcro della manifestazione sarà ancora una volta il suggestivo Castello di Quart. Il via della 50 chilometri e della 26 chilometri avverrà all’interno delle mura, appena fuori troveranno posto il traguardo e i servizi pre e post gara, rivisti secondo i protocolli sanitari.

Anche questa volta il QuarTrail des Alpages dovrà fare i conti con la neve. Il maltempo e le basse temperature di queste settimane non hanno aiutato e in quota parte dei sentieri sono ancora coperti di coltre bianca. Lo scorso fine settimana un gruppo di volontari ha raggiunto il Col Collet (2.500 metri) e pulito la traccia, nei prossimi due giorni saranno sistemati anche il Colle di Léchy e il Col Cornet. Passaggi dunque ancora più spettacolari al QuarTrail des Alpages, dove però non saranno necessari i ramponcini.

I numeri continuano ad aumentare; sono oltre 250 gli iscritti alle prove competitive, poco meno di 100 quelli che hanno scelto uno dei tre percorsi senza cronometro. Tra i tanti al via, confermate le presenze di Annalisa Faravelli, Gloriana Pellissier, Marcella Pont, Lisa Borzani, Enzo Benvenuto, Franco Collé, Giuliano Cavallo, Mattia Colella e di una ventina di atleti stranieri che da tempo chiedono informazioni sulle regole di entrata e uscita dall’Italia.

Le iscrizioni (Wedosport) alla 50 chilometri e alla 26 chilometri chiuderanno giovedì 27 maggio, solo per le prove XS, S e M non competitive sarà consentito iscriversi anche sul posto fino alle 10 di sabato 29 maggio. Il pettorali potranno essere ritirati venerdì dalle 14.45 alle 19.30 a Quart, nei locali della Pizzeria La Pinsa, oppure la mattina fino a 20 minuti prima del via.