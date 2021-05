Calcio a 5 f: U19, Aosta 511 ko nell'ultima di regular season

Si è conclusa con un pesante cappotto l'ultima partita della regular season per l'Aosta 511 Under 19 di calcio a 5. A Bruino (Totino), contro l'Accademy Torino è andata in scena una partita ininfluente per la classifica ma che è terminata 9 a 0 in favore delle piemontesi.

Aostane in campo con poca voglia di correre e la testa alla prossima stazione.

Formazione Aosta 511: Alice Rastello (p), Aline Machet (p), Claudia Casadei, Giulia Bari (cap.), Martina Gorraz, Lucrezia Frison, Lemos Gabriely, Sara Ducly, Isabelle Grosjacques , Manuela Boa, Melissa Fumaz, Rebecca Cheli.