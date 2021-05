Basket: U20, l'Eteila manda al tappeto il Settimo

Missione compiuta per gli under 20 dell'Eteila Basket che nell’ultima partita/spareggio sconfiggono nettamente il Settimo per 78 a 55 al termine di un match che si è messo in discesa solo nel terzo periodo.

Avvio con le marce basse per i valdostani che avvertono l’importanza della partita e sembrano a tratti contratti. Difesa che non incide, mentre in attacco poca circolazione di palla ed errori al tiro banali anche da sotto canestro. Al termine del secondo periodo il tabellone segna 35-39 per il Settimo, che crede sempre più nell’impresa di vincere al Palamiozzi.

Ma nel terzo periodo cambia tutto. Finalmente la difesa comincia ad essere intensa e in attacco due triple di Regruto scavano il primo break importante 46-39 (nonostante l’uscita per falli di Deramo) forzando il time out del coach ospite.

Poi i canestri di Cheney e Artuso coadiuvati da un sempre più solido Cuneaz spaccano la partita definitivamente. Parziale di 27-7 e inerzia completamente di marca Eteila; Settimo non ha più la forza di reagire e l’ultima frazione serve solo a definire il punteggio finale.

E' 78-55 il risultato sul tabellone che non ammette repliche ed è la giusta ricompensa per un gruppo che ha lavorato in questo periodo post covid tra mille difficoltà, ma che ha sempre saputo compattersi nei momenti complicati. Un plauso particolare a coach Colombini che ha portato ancora una volta questo gruppo a giocarsi le finali.

Sicuramente una soddisfazione personale per lui e l’auspicio di un finale diverso dalle final four di Galliate. Ora la fase finale che assegnerà il titolo piemontese con un mini torneo tra le tre prime classificate dei tre gironi con partite di sola andata.