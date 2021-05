Sport invernali: Sono 56 gli atleti nelle squadre agonistiche Asiva

Il Consiglio direttivo del Comitato Asiva ha ratificato le squadre agonistiche della stagione 2021/2022.

Sci alpino. Confermato lo staff tecnico – Luca Liore, Peter Angster e Michele Landini -, la squadra sarà composta da otto atlete, sette della quali vestono per la prima volta i colori rossoneri. L’unica riconferma è rappresentata da Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; entrata anche nel gruppo Osservate della nazionale); le altre arrivano dal gruppo Aggregate o Osservate della scorsa stagione, eccezione fatta per Tatum Bieler (Sc Gressoney MR), Aline Gérard (Sc Aosta) e Francine Rollet (Sc Chamolé) direttamente dalla categoria Allievi. Tra le Osservate, al primo anno in categoria anche Anaïs Nieroz (Sc Pila) e Greta Angelini (Sc Chamolé), anche lei inserita nel gruppo Osservate della nazionale. Nove effettivi nel team maschile, con unica riconferma che riguarda Thomas Larivère (Sc Crammont MB); due atleti arrivano dagli Allievi – Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB) e Federico Viérin (Sc Pila) -, mentre tutti gli altri hanno trascorsi nel gruppo Aggregati o Osservati, eccezione fatta per il ‘volto nuovo’, Yannick Nieroz (Sc Pila). Negli Osservati, tre atleti entrano direttamente dagli Allievi: Didier Pigliacelli (Sc Pila), Hervé Quinson (Sc Val d’Ayas) e Matteo Vaglio (Sc Crammont MB).

Sci nordico. Anche in questa disciplina sono confermati gli allenatori – André Fragno e Manuel Tovagliari -; al femminile quattro elementi, tutte già in organico nel 2020. Nella squadra maschile – otto atleti -, cinque riconferme (su sei della scorsa stagione), entrano, dalla categoria Allievi Tommaso Cuc (Sc Gran Paradiso) e Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy) e, dal gruppo Aggregati, Gerome Garin (Sc Valgrisenche). Negli Osservati, due ‘new entry’ dagli Allievi: Clément Cavagnet (Sc Gran Paradiso) e Emilie Cappelletti (Sc Torgnon 2.0).

Biahtlon. Dalla riconferma dello staff tecnico – Marino Oreiller e Gianni Gens – la squadra femminile parte dalle due riconferme, alle quali si aggiunge per intero il gruppo Aggregate della scorsa stagione, per un totale di sette effettive. Al maschile, cinque riconfermati (unica uscita Stefan Navillod, in forza alle Fiamme Oro) e in entrata, i quattro atleti del gruppo Aggregati, ai quali si aggiunge Gabriel Curtaz (Sc Gressoney MR). Negli Osservati, lo scorso anno nei Children, tutti al primo anno: Manuel Contoz e Michel Deval (Sc Amis de Verrayes), Edoardo Pesce (Gs Godioz) e Alessandro Rizzi (Sc Champorcher).

Snowboard. Sempre Nicola Bagliani e Lorenzo Semino a guidare la squadra che alla riconferma di Alice Bruno (Aosta Snowboard club) vede l’entrata di Camilla Angiolini (Snow Team Courmayeur) e Margherita Gal (Aosta Snowboard club) e, al maschile, dal gruppo Aggregati, Mattia De Feo (Snow Team Courmayeur) e Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB).

Scialpinismo. Al timone sempre Emanuel Conta, con la riconferma, al femminile, di Noemi Junod (Sc Valgrisenche) e Valentina Bisazza (Sc C. Gex) e la nuova entrata Clizia Vallet (Sc C. Gex). Al maschile, riconfermato Laurent Battendier e il volto nuovo di Gabriele De Pieri, entrambi dello SC C. Gex.