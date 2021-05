Ginnastica: Per le atlete dell’Olimpia artistica tante soddisfazioni

Venerdì 21 si è tenuta la fase eliminatoria per le oltre 100 allieve del 2010. Abigail Martinet ha inserito in quest’occasione un elemento nuovo a parallele e una nuova diagonale a corpo libero e ha chiuso la gara in 77 posizione. Marta Nieroz ha eseguito senza problemi i suoi esercizi concludendo in 89 posizione, contenta di aver affrontato senza errori la temibile trave. Annie Désandré infine ha centrato la superfinale tra le 40 migliori ginnaste d'Italia e domenica ha dato il meglio a tutti gli attrezzi concludendo in 32 posizione.

Sabato 22 nell’eliminatoria per le allieve del 2009 – anche loro più di un centinaio - anche Martina Saroglia ha strappato il pass per la finalissima con una buona gara, eseguendo molto bene l’esercizio a corpo libero, arricchito da una nuova diagonale con doppio avvitamento teso indietro, e ha concluso 38 posizione. Nella finalissima di domenica un po’ di emozione non le ha permesso di esprimersi al meglio ma ha saputo mantenere una buona concentrazione e concludere a testa alta mantendo la posizione di qualifica.

Grande soddisfazione in casa Olimpia per i risultati di queste giovanissime ginnaste che hanno dimostrato anche in occasione questo difficile campionato una grinta e una tenacia notevoli per la loro età.





Foto 1 : Annie Désandré, Abigail Martinet e Marta Nieroz

Foto 2 : Martina Saroglia