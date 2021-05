Spada: Mencarelli campione italiano under 20

Simone Mencarelli è campione italiano di Spada maschile under 20. L'affermazione per l'atleta torinese tesserato per le Fiamme Oro e allenato dal padre Maurizio all'ISEF Eugenio Meda di Torino è arrivata al termine di una gara che lo ha visto imporsi su 158 avversari, conquistando il successo al termine di una finale tirata e vinta per 15-13 contro il genovese della Cesare Pompilio Filippo Severini.

Mencarelli, che da under 14 era riuscito nell'impresa di vincere i Campionati Italiani GPG in ogni singola categoria dai Maschietti agli Allievi, era approdato in finale grazie al successo per 15-12 col connazionale e compagno di squadra in azzurro Filippo Armaleo (Fiamme Azzurre). Ai quarti si era invece imposto per 15-11 su Damiano Di Veroli (Giulio Verne Scherma).

La scherma piemontese chiude questi Campionati Italiani con due titoli nazionali (quello di Vittoria Siletti della Pietro Micca Biella nella Spada femminile U17 oltre a quello di Mencarelli) e un bronzo (quello di Vera Perini, Accademia Marchesa Torino, nella stessa gara di Siletti).

CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI - SPADA MASCHILE

Finale

Mencarelli (Fiamme Oro) b. Severini (Cesare Pompilio Genova) 15-13 Semifinali Severini (Cesare Pompilio Genova) b. Malaguti (Scherma Pavia) 15-11 Mencarelli (Fiamme Oro) b. Armaleo (Fiamme Azzurre) 15-12

Quarti di finale

Severini (Cesare Pompilio Genova) b. Ferrandina (Club Scherma Bari) 15-9 Malaguti (Scherma Pavia) b. Masarin (Bottagisio Sport Center) 15-14 Armaleo (Fiamme Azzurre) b. Morotti (Bergamasca Scherma) 15-9 Mencarelli (Fiamme Oro) b. Di Veroli Dam. (Giulio Verne Scherma) 15-11

Classifica (159): 1. Simone Mencarelli (Fiamme Oro), 2. Filippo Severini (Cesare Pompilio Genova), 3. Filippo Armaleo (Fiamme Azzurre), 3. Marco Malaguti (Scherma Pavia), 5. Riccardo Masarin (Bottagisio Sport Center), 6. Damiano Di Veroli (Giulio Verne Scherma), 7. Leonardo Morotti (Bergamasca Scherma), 8. Lawrence Pascal Ferrandina (Club Scherma Bari).