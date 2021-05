Tennis: Con oltre 2500 check-up si è aperto il Tour 2021di Tennis & Friends

Con oltre 2500 check-up tra effettuati e prenotati per le prossime settimane, si è aperto domenica 16 maggio il Tour 2021 che celebra i dieci anni di attività di Tennis & Friends – Salute e Sport, una delle principali manifestazioni in Italia che offre prevenzione gratuita ai cittadini e promuove lo sport come corretto stile di vita.

Un programma ricco di eventi che, oltre alle visite mediche specialistiche gratuite presso l’Istituto di Medicina dello Sport all’Acqua Acetosa, ha previsto, sulla terra rossa dello Stadio Pietrangeli, partite di tennis tra gli storici Ambassadors della manifestazione, interventi, dibattiti e interviste con i maggiori esponenti del mondo della medicina, dello sport, della cultura e dello spettacolo.

Alla manifestazione hanno presenziato anche il ministro della Salute, Roberto Speranza e la Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport Valentina Vezzali.

Un evento all’insegna del divertimento, nel rispetto delle normative dettate dalla particolare situazione che stiamo vivendo, ricco di riflessioni, punti di vista e conversazioni sulle difficoltà in atto, con la speranza di poter ospitare nuovamente il pubblico già a partire dai prossimi incontri.

“Dieci anni di attività di Tennis & Friends che festeggiamo in un momento particolare. E anche se a porte chiuse, non potevamo mancare, perché proprio nell’ultimo anno la mancata prevenzione, dovuta alla paura del contagio o alla vera e propria impossibilità di recarsi nelle strutture sanitarie, ha giocato un ruolo determinante nell’aumento della mortalità” – ha dichiarato il professore Giorgio Meneschincheri, specialista di medicina preventiva e ideatore di Tennis & Friends – “Come ogni anno, quindi, Tennis & Friends vuole diffondere la cultura della prevenzione sanitaria e sensibilizzare la popolazione ad adottare corretti stili di vita, anche attraverso la pratica dell’attività sportiva. Perché grazie alla prevenzione si raggiunge il duplice scopo di salvaguardare la salute del cittadino e di ridurre i costi del Servizio Sanitario Nazionale”.

Nel corso della mattinata, ospite a sorpresa Lorenzo Sonego, stella del tennis italiano, reduce dalla semifinale di ieri agli Internazionali BNL d’Italia contro Novak Djokovic. “La semifinale qui sulla terra rossa del Foro Italico è sempre stato un grande sogno, che finalmente ho realizzato.

Ed è stato davvero bello poter tornare a giocare finalmente con il pubblico sugli spalti, perché mi carica molto” – ha raccontato Lorenzo Sonego – “Sono contento di essere qui con voi di Tennis & Friends, oggi, perché la prevenzione in questo momento difficile è molto importante. Bisogna stare sempre attenti, perché solo così ognuno di noi può coronare i propri sogni”.

Sull’importanza della prevenzione si è soffermato il professore Francesco Cognetti, Direttore del Dipartimento Oncologia Istituto Tumori Regina Elena di Roma, che ha sottolineato come “a causa della pandemia sono saltati milioni di esami per la prevenzione e il controllo di varie tipologie di tumori, con la conseguenza che già adesso vediamo pazienti con diagnosi di tumori in fase piuttosto avanzata. Dobbiamo quindi attenderci, purtroppo, un aumento della mortalità nei prossimi mesi”.

Non manca però anche un messaggio di speranza perché – ha aggiunto il professore Cognetti – “gli ospedali oggi sono posti sicuri, tutto il personale sanitario è vaccinato, e dobbiamo quindi cercare di ripartire al più presto, potenziando anche la prevenzione attraverso la medicina territoriale come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

È stato poi il professore Francesco Vaia, Direttore Generale Istituto Nazionale Malattie Infettive dell’Ospedale Lazzaro Spallanzani e componente del Tavolo tecnico del Dipartimento per lo Sport, a sottolineare l’importanza di riaprire al più presto il Paese, nel rispetto rigoroso delle regole. “Il Paese oggi vive un contagio che non si vedeva da settembre dello scorso anno, dato che i numeri sono molto bassi. Questo significa che la campagna di vaccinazione sta avendo il successo sperato. Ma da sola non basta: per vincere questa battaglia, serve anche la determinazione del cittadino che deve essere stimolato a guardare positivo” – ha dichiarato il professore Vaia – “Dobbiamo tornare a respirare. E questo possiamo farlo solamente attraverso due strade: irrobustendo il territorio, sino ad arrivare all’introduzione della figura del medico della domiciliarità, e vaccinandoci senza paura, perché tutti i vaccini sono validi e riducono in maniera significativa la gravità della malattia”.

Quest’anno Tennis & Friends ha unito sport e prevenzione con il tema della sicurezza stradale nell’ambito di una collaborazione con l’associazione G.A.I.A. von Freymann Saracino, nata nel gennaio 2021 con l’obiettivo di portare avanti iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e progetti con finalità di carattere sociale, civile e culturale. “La morte di Gaia e di Camilla ci ha fatto capire quanto sia oggi importante sensibilizzare i giovani sui rischi che corrono in strada quando si mettono al volante sotto l’effetto di alcol e stupefacenti”– ha dichiarato Gabriella Saracino, Presidente dell’associazione – “Ma tutto questo non basta, perché è altrettanto importante fare formazione anche nei confronti delle famiglie, perché quella della sicurezza è una sfida che possiamo vincere solo tutti insieme. E sono fiduciosa, dato che nei ragazzi vedo davvero tanta curiosità e tanta voglia di capire”.

Il tema dell’importanza della salute e delle cure, in particolare della popolazione più anziana, è stato al centro della riflessione di Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana. “Gli anziani hanno pagato il prezzo più amaro in questa pandemia, in termini di morti e di solitudine. Tutto questo nella disattenzione generale” – ha affermato Monsignor Paglia – “Per questo motivo serve uno scatto di cultura, di affetto per creare una nuova cultura politica, economica e sociale che spinga per un incontro tra generazioni. Abbiamo bisogno di uno scatto di amore perché due milioni e settecento anziani con difficoltà a deambulare e con patologie che li rendono ancora più fragili sono davvero troppi. Proprio per questo presenteremo nei prossimi giorni al Presidente del Consiglio Draghi un piano che punta ad una vera e propria rivoluzione della cura, che porti a guardare alla medicina come ad un’amica”.

Si sono amichevolmente sfidati a sostegno della prevenzione sulla terra rossa dello Stadio Pietrangeli: Jimmy Ghione, Gianni Rivera, Edoardo Leo, Paolo Bonolis, Filippo Volandri, Diego Nargiso, Dolcenera, Dario Marcolin, Filippo Bisciglia, Marco Betello, Flaminia Bolzan, Marzia Roncacci, Federica Gentile, Massimiliano Buzzanca, Roberto Imbriale, Beppe Convertini.

Fra gli Ambassador sono intervenuti: Maria Grazia Cucinotta (Madrina della manifestazione), Eleonora Daniele, Elisa Isoardi, Maria Roncacci, Pablo e Pedro, Pamela Camassa, Sebastiano Somma, Fasma, Oisho, Milena Miconi Enrica Bonaccorsi, Claudio Calì, Charlie Gnocchi, Laura Cremaschi